Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Schlägerei mit mehreren Beteiligten in einer Bar

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg;]

Am Sonntag, 01.03.2020 kam es kurz nach Mitternacht vor einer Bar am Grafenmatt zu einer Schlägerei. Ein stark alkoholisierter Gast verhielt sich Zeugenaussagen zufolge unangemessen, weshalb er von einem Angestellten nach draußen gebracht werden sollte. Dabei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, welcher in der Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei mischten sich weitere Gäste ein, ein 20-jähriger Beteiligter wurde leicht verletzt. Die Polizei musste diverse Platzverweise erteilen.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

07651/9336-120

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell