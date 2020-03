Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Auffahrunfall auf der B31 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Freitag, 28.02.2020 gegen 16:45 Uhr kam es auf der B31 zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige PKW-Fahrerin befuhr die B31 auf Höhe Neustadt-Mitte, als eine 19-jährige Fahrzeugführerin unmittelbar vor ihr verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies wurde von der Hinterherfahrenden zu spät erkannt, woraufhin es zu einem Auffahrunfall kam. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7.000 EUR, beide Frauen blieben jedoch unverletzt.

