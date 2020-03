Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Betrunkener Autofahrer macht Fahrversuche auf Parkplatz und verunglückt

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter junger Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag, 29.02.2020, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wutöschingen Fahrversuche gemacht und ist dabei verunglückt. Der 22-jährige drehte gegen 05:00 Uhr mit einem Mercedes-Benz eine Runde auf dem großen Parkplatz und das zu schnell. Das Auto geriet vom befestigten Grund und prallte gegen einen Betonschacht an einer Böschung. Der Mercedes hatte danach nur noch Schrottwert. Der Blechschaden liegt bei ca. 1500 Euro. Am Schacht beläuft sich der Schaden auf rund 500 Euro. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ca. 1,4 Promille ergab ein Alkoholtest. Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheins folgten. Die Feuerwehr Wutöschingen war wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz.

