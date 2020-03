Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Sattelzug kippt nach Ausweichmanöver um - niemand verletzt - Bergung mit zwei Autokränen

Freiburg (ots)

Mit zwei Autokränen musste ein umgekippter Sattelzug am Freitagmittag, 28.02.2020, auf der K 6500 zwischen Hürrlingen und Buggenried geborgen werden. Bis in die Abendstunden war die Kreisstraße komplett gesperrt. Gegen 13:00 Uhr war dem 48 Jahre alten Lkw-Fahrer ein unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen, das teilweise auf seiner Fahrspur fuhr. Er zog deshalb seinen Sattelzug nach rechts. Dieser kam dabei auf den unbefestigten Grünstreifen und kippte auf die Seite. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 80000 Euro. Der Polizeiposten in Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07703 9325-0).

