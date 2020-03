Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Zeugensuche nach Auffahrunfall - Verursacher fährt davon - zwei Leichtverletzte

Nach einem Auffahrunfall auf der B 314 in Höhe Wutöschingen hat sich am Samstagabend, 29.02.2020, der unbekannte Fahrer eines dunklen Pkws aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 19:30 Uhr soll der Unbekannte an der Ampel an der Kreuzung zur Hauptstraße dem dort bei Rot stehenden Renault einer 50 Jahre alten Frau aufgefahren sein. Im Renault verletzten sich zwei mitfahrende Kinder im Alter von 4 und 6 Jahren leicht. Der Blechschaden am Renault beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Nach dem Zusammenstoß stieg der Unbekannte aus und bat die Renault-Fahrerin, zur Seite zu fahren. Er selbst setzte sich wieder ein seinen Pkw, drehte um und fuhr in Richtung Stühlingen davon. Dieser Fahrer soll ca. 50 Jahre alt gewesen sein, hatte eine Glatze, einen grauen Bart und sprach hiesigen Dialekt. Von seinem Pkw ist bekannt, dass er dunkel war. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

