Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Einbruch in Gaststätte - Spielautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Von Samstag auf Sonntag, 29.02./01.03.2020, ist eine Gaststätte in Küssaberg-Rheinheim von Einbrechern heimgesucht worden. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und kamen so in die Räumlichkeiten der Gaststätte, die in der Zurzacher Straße liegt. Zwei Spielautomaten wurden aufgebrochen und ausgeräumt, ebenso kamen mehrere Zigarettenschachteln und eine Kaffeemaschine weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell