Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 28.02.2020, wurde ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Rickenbach-Hottingen leicht verletzt. Er war gegen 14:10 Uhr von der L 151/Murgtalstraße nach links in die Hohlgasse abgebogen, hatte dann aber seine Wagen wieder zurück auf Landstraße gelenkt, weil er doch einen anderen Weg nehmen wollte. Dabei stieß er mit dem Dacia einer 43 Jahre alten Frau zusammen, die die Landstraße in Richtung Hänner befuhr. Durch die Kollision zog sich der Audi-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die Dacia-Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 12000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell