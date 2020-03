Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mit 148 km/h im 70ger-Bereich gemessen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.02.2020, wurde ein 39 Jahre alter Autofahrer mit 148 km/h auf einem auf 70 km/h begrenzten Streckenabschnitt bei WT-Tiengen gemessen. Der Autofahrer war gegen 16:45 Uhr auf der L 159 zwischen Detzeln und der Abzweigung nach Breitenfeld in eine Geschwindigkeitsmessung der Polizei geraten. Nach Abzug der Toleranzen blieb eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 78 km/h übrig, was für den Autofahrer ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld von mindestens 600 Euro bedeuten.

