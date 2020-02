Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täterfestnahme nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch

Donsieders (ots)

Am späten Montagabend versuchten 2 Täter am Hasenheim in der Wiesenstraße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein Nachbar der das Geschehen beobachtete und filmte, verständigte noch während der Tat die Polizei. Die Streife die unmittelbar danach am Tatort erschien konnte 2 Personen flüchten sehen. Sie nahm die Verfolgung auf und kurze Zeit später konnten die beiden dingfest gemacht werden. Es handelte sich hierbei um zwei 15 Jahre alte Jugendliche. Die beiden wurden im Anschluss auf die Dienststelle verbracht, wo sie schließlich die Tat zugaben und dann ihren Eltern übergeben werden konnten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. |piwfb

