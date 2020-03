Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: Fahrzeugaufbruch - Diebstahl von Handtasche

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Oberrotweil - Am 01.03.2020, zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wurde am Parkplatz des Friedhofes an der Brückenmühlenstraße ein Auto aufgebrochen. Die Besitzer hatten ihr Fahrzeug dort abgestellt und legten die Handtasche im Fußraum ab und verschlossen es. Der oder die Täter schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten die Handtasche. Es wurde Bargeld in Höhe von circa 20 Euro entwendet. Der Schaden ist jedoch wesentlich höher. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

