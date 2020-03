Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Unfallflucht an der Grenze zu Frankreich

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.02.2020 zwischen 12:30 Uhr und 14:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Parkplatz der Gaststätte bei der Rheinbrücke gegen das Auto eines 50-jährigen Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

