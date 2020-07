Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten am Nachmittag des 15. Juli, gegen 13.45 Uhr, in einen Anbau eines Einfamilienhauses am Stephanusplatz einzubrechen. Sie machten sich am Schloss der Tür zu schaffen, als sie durch die anwesende Besitzerin gestört und angesprochen wurden. Nach einem kurzen Gespräch verließen sie den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die erste männliche Person war im Alter von zirka 40 bis 45 Jahren, etwa 165cm groß und hatte dunkle, kurze Haare. Er trug eine Jacke und ein Basecap, sowie einen grünen Verband am rechten Handgelenk. Er sprach deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Der zweite Mann war ebenfalls im Alter von 40 bis 45 Jahren, genauso groß wie sein Begleiter und trug wie sein Kompagnon auch eine Jacke und ein Basecap.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen zu den verdächtigen Personen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(av)

