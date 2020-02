Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20.30 Uhr in Schönaich ausgehend vom Bereich der Böblinger Straße / Zeppelinstraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppierungen von Jugendlichen an der zeitweise bis zu vierzig Personen beteiligt gewesen sein sollen. Durch die Einsatzkräfte konnten am Tatort noch zehn Personen angetroffen und kontrolliert werden. Im Zuge der weitläufigen Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der zum Auffinden weiterer kleinerer Personengruppen in Schönaich führte. Insgesamt wurden 28 Personen kontrolliert, wobei erste Ermittlungen zu sieben Tatverdächtigen führten. Bei den Jugendlichen handelt es sich ganz überwiegend um deutsche Staatsangehörige. Sie stammen aus dem Raum Schönaich und Böblingen. Während der Auseinandersetzung sei es zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen, die glücklicherweise nur zu leichten Verletzungen bei den Beteiligten führten. Ein Baseballschläger wurde sichergestellt. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen den jeweiligen Erziehungsberechtigten überstellt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zehn Streifenbesatzungen im Einsatz. Unterstützt wurden diese durch fünf Streifen der Bundespolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell