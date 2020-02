Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Markgröningen und Gärtringen

Ludwigsburg (ots)

Markgröningen: Kradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 14.25 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrerin eines Skodas die Großsachsenheimer Straße in Richtung Ortsmitte und bog anschließend nach links in die Jahnstraße ab. Hierbei übersah sie einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 56-jährigen Lenker eines Honda-Kraftrades. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 56-Jährige in der Folge so stark ab, dass er zu Fall kam. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der 56-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge kollidierten glücklicherweise nicht. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zur Verkehrsunfallaufnahme zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Gärtringen: Verkehrsunfall beim Überholen

Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 7.500 Euro Sachschaden kam es am Samstag gegen 19.00 Uhr auf der Kreisstraße 1067 bei Herrenberg-Gärtringen. Eine 34-jährige Audi-Fahrerin überholte auf der Westumfahrung trotz unklarer Verkehrslage einen Traktor mit einem Bauwagen. Ein entgegenkommender 36-jähriger Opel-Fahrer musste aufgrund des Überholmanövers in den Grünstreifen ausweichen, um nicht mit der Audi-Fahrerin zu kollidieren. Eine dem Opel nachfolgende 41-jährige Skoda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Opel auf. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, jedoch war der Skoda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

