POL-LB: Verkehrsunfälle auf der A81 Gemarkung Pleidelsheim und A8 Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald

BAB 81/Pleidelsheim: Auffahrunfall mit vier verletzten Person

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim ereignet hat. Eine 21-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr auf der linken Spur die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Grund hohen Verkehrsaufkommens bildete sich ein Stau auf der linken Spur, woraufhin die Hyundai-Fahrerin auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und stark abbremste. Ein 57-jähriger Daimler-Fahrer, der die mittlere Spur befuhr, bemerkte dies zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Hyundai auf eine vorausfahrende 31-jährige Seat-Fahrerin aufgeschoben. Durch den Verkehrsunfall wurden die Hyundai-Fahrerin und der Daimler-Fahrer, sowie die 51-jährige und 28-jährige Mitfahrerinnen des Daimlers, leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde der mittlere und rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt. Dies führte zu mehreren Kilometern Rückstau.

Gemarkung Sindelfingen: Hoher Sachschaden auf der Autobahnraststätte

In der Nacht von Freitag auf Samstag um 00.45 Uhr kam es zu einem teuren Fahrfahrfehler eines Sattelzuglenkers im Bereich der Tankanlage der Raststätte Sindelfinger Wald. Der 42jährige Fahrzeugführer durchfuhr hierbei mit seinem Gespann den für Pkws vorgesehenen Bereich, riss hierbei eine Zapfsäule um und beschädigte eine zweite. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000.- Euro.

