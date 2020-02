Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Raubdelikt mit Zeugenaufruf in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen kurz vor 17.00 Uhr wurde der Polizei in Herrenberg durch eine Zeugin gemeldet, dass es in der Aischbachstraße Ecke Schäferlinde zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Leuten kommt. Die anrückenden Streifen konnten vor Ort schließlich feststellen, dass ein 19jähriger und ein 16jähriger Opfer eines Raubdeliktes geworden sind. Die beiden Geschädigten waren von insgesamt vier männlichen Tätern gewaltsam festgehalten, bedrängt und mit Schlägen bedroht worden. Ihnen wurden die Geldbeutel entrissen und jeweils 20.- Euro Bargeld daraus entwendet. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß. Sie werden alle im jugendlichen bzw. heranwachsenden Alter um die 19 Jahre beschrieben. Der Haupttäter soll südländisch mit Oberlippenbart ausgesehen und eine beige Bomberjacke getragen haben. Ein weiterer Mittäter wird mit schwarzer Hautfarbe und einer seitlich rasierten Frisur beschrieben, außerdem soll dieser ein weißes T-Shirt unter einer Jacke getragen haben. Die weiteren zwei Mitglieder der Tätergruppierung werden mitteleuropäisch beschrieben, einer davon mit braunen Haaren und einer Wodkaflasche. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Böblingen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07152/605-778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell