Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Gasflaschen in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. Dezember 2019, kam es in der Zeit zwischen 20:20 Uhr und 20:30 Uhr beim Edeka-Markt in Lemwerder zu einem Diebstahl von Gasflaschen, die auf dem Parkplatz gelagert wurden.

Durch Zeugen konnten zur Tatzeit ein weißer Transporter sowie ein weiterer Pkw auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes beobachtet werden.

Weitere Zeugen, die Angaben zu den verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lemwerder unter der Telefonnummer 0421/67498 zu melden (1501776).

