Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Verkehrsunfälle in Folge in Wildeshausen verursacht

Delmenhorst (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle in Folge hat ein 56-Jähriger aus Wildeshausen am Dienstag, 17. Dezember 2019, in Wildeshausen verursacht.

Zunächst befuhr er gegen 14:45 Uhr mit einem Sattelzug den Westring in Richtung Goldenstedt und musste in Höhe der Hausnummer 17 verkehrsbedingt aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand stehenden Fahrzeuggespanns warten. Er beabsichtigte, an diesem vorbeizufahren und scherte hierzu auf die Gegenfahrbahn und Gehweg aus.

Eine entgegenkommende 39-jährige aus Wildeshausen erkannte dies, blieb mit ihrem Pkw stehen und setzte etwas zurück. Beim Wiedereinscheren touchierte der 56-Jährige mit seiner Sattelzugmaschine den Pkw der 39-Jährigen und setzte seine Fahrt fort. Der Schaden am Pkw wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Als Beamte der Polizei Wildeshausen sich zur Verkehrsunfallaufnahme in den Westring begaben, wurde gegen 14:55 Uhr ein weiterer Unfall im Bereich des Kreisverkehrs Visbeker Straße gemeldet.

Auch hier war der 56-Jährige Unfallverursacher. Er fuhr aus Richtung Visbek kommend in den Kreisverkehr ein und übersah den von links kommenden Pkw eines 45-Jährigen aus Dünsen.

Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. Aufgrund Zeugenaussagen und der zuvor unfallbeteiligten 39-Jährigen konnte der 56-Jährige auch als Verursacher der Verkehrsunfallflucht zugeordnet werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

