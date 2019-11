Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger muss an Überweg wegen blauen Autos zurückspringen: Er und andere als Zeugen möglicher Alkoholfahrt gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Auf einen äußerst auffällig fahrenden BMW wurde die Besatzung eines Rettungswagens am gestrigen Dienstagnachmittag in Lohfelden aufmerksam. An einem Überweg in der Ochshäuser Dorfstraße soll ein unbekannter Fußgänger sogar wegen dieses Autos zurückgesprungen sein, um nicht von dem Fahrzeug überfahren zu werden. Da die Sanitäter den starken Verdacht bekamen, der Fahrer oder die Fahrerin könne betrunken sein, alarmierten sie die Polizei und behielten die weitere Fahrt bis zu deren Ende in einem Wohngebiet im Auge. Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost traf dort an der Halteranschrift unter anderem auf eine alkoholisierte 48-Jährige, die nach den ersten Ermittlungen im Verdacht steht, am Steuer des Wagens gesessen zu haben. Bei den weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs suchen die Beamten nun den Fußgänger, der an dem Überweg zurückweichen musste, und andere mögliche Zeugen der Fahrt des BMW.

Wie die Sanitäter des Rettungswagens der Streife des Reviers Ost schilderten, war ihnen der blaue BMW der Kompaktklasse gegen 18:40 Uhr bereits auf der Crumbacher Straße wegen der auffälligen und sehr langsamen Fahrweise aufgefallen. In der Ochshäuser Dorfstraße, am Überweg in Höhe der Hausnummer 20, soll es dann zu dem Beinahunfall mit dem unbekannten Fußgänger gekommen sein. Im weiteren Verlauf wurde das Auto in dem Wohngebiet von dem Fahrer oder der Fahrerin abgestellt und zurückgelassen. Die im Verdacht der Trunkenheitsfahrt stehende 48 Jahre alte Frau musste die Streife anschließend zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten.

Die Ermittler des Polizeireviers Ost bitten nun den bislang unbekannten Fußgänger oder weitere Zeugen der auffälligen Fahrt des blauen BMW durch Lohfelden, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell