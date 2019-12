Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten in der Zeit von Montag, 16. Dezember, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 17. Dezember 2019, 16:00 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rotdornbusch auf und brachen gewaltsam durch Aufhebeln eines Seitenfensters ein.

Sämtliche Wohnräume wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist derzeit unbekannt. Auch die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1502732).

