POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt von Sonntag, 27.10.2019

Autokorso

Sonntag, 27.10.2019, 02.00 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Ludwig-Erhard-Straße

In der Nacht zum Sonntag fuhren fünf Heranwachsende hintereinander mit ihren Pkw durch die Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt. Hierbei hupten sie ständig und ließen die Motoren ihrer Fahrzeuge aufheulen. Der kleine "Autokorso" konnte angehalten und kontrolliert werden. Gegen alle Beteiligten wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

Sonntag, 27.10.2019, 01.26 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Swindonstraße

In der Nacht geriet ein 33-Jähriger mit einem 49-Jährigen in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden. Hierbei versetzte der Jüngere dem Älteren einen Faustschlag ins Gesicht, der durch den Schlag auf den Hinterkopf fiel. Der 33-Jährige verbrachte anschließend die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Der Ältere wurde mit einer Beule am Hinterkopf sowie einer Nasenbeinfraktur ins Klinikum verbracht.

Unfallflucht

Samstag, 26.10.2019, 17.30 Uhr 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße

Nach einem Einkauf kehrte ein 33-jähriger Fahrzeughalter mit seiner 30-jährigen Freundin zu seinem Pkw zurück. Noch ca. 10 Meter entfernt, konnten sie sehen, wie eine ältere Frau beim Einsteigen in den daneben geparkten Pkw mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür des 33-Jährigen stieß. Die Freundin sprach daraufhin die ältere Frau an, die wiederum sofort die junge Frau beleidigte. Anschließend fuhr die Ältere mit ihrem Pkw weg, ohne ihre Personalien zwecks Schadensregulierung zu hinterlassen. Das Kennzeichen ist bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

