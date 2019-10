Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.10.2019

Peine (ots)

Trunkenheitsfahrten

Am frühen Samstagmorgen, um 04:21 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Skodafahrer in Peine. Der 23-jährige war stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 1,96 Promille. Dem Mann aus Bremen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagabend, um 21:15 Uhr, stellten Beamte bei einer weiteren Verkehrskontrolle in Peine fest, dass der Fahrer eines Skoda Fabias ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,73 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbrüche

Im Laufe des gestrigen Samstags wurden bei der Polizei Peine vier Wohnungseinbrüche angezeigt. Zwei Taten ereigneten sich in Edemissen und Plockhorst, die anderen beiden in Adenstedt. In allen Fällen hebelten unbekannte Täter Fenster auf und gelangten so ins Innere. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen und den Taten selbst nimmt die Polizei Peine unter 05171-9990 entgegen.

