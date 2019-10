Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 26. Oktober 2019

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch, Hornburg, Hopfenweg, Freitag, 25.10.2019/23:30 Uhr Bislang unbekannte Täterschaft hebelte ein Fenster des Aufenthaltsraumes zum Bauhof der Gemeinde Schladen-Werla auf. Hierbei wurde die Alarmanlage ausgelöst, so dass die Täterschaft von ihrem Vorhaben abließ und offensichtlich nichts entwendet werden konnte. .................................................................. Diebstahl, Cremlingen, Im Moorbusche, Freitag, 25.10.2019/15:40 Uhr Eine Zeugin beobachtete, wie ein Mann in einem Supermarkt Zigaretten entwendete und in seiner Kleidung verbarg. Nach Ansprache händigte der Mann Teile des Stehlgutes aus und flüchtete überraschend aus dem Geschäft. Im Rahmen der Fahndung wurde der Mann in einem Gebüsch versteckt durch die eingesetzten Beamten festgestellt und anschließend festgenommen. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand. Er hatte noch Teile des Stehlgutes bei sich. Es handelt sich um einen 41 jährigen Mann aus Halberstadt. .................................................................. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Wolfenbüttel, Grundstraße, Samstag,26.10.2019/01:15 Uhr Aufgrund einer Beschwerde der gestörten Nachbarschaft wurden Beamte zu einer Ruhestörung in die Grundstraße gerufen. Vor Ort wurde eine erhebliche Lärmbelästigung festgestellt. Verursacher waren zwei junge Männer. Einer der Herren zeigte sich einsichtig und kooperativ, der andere (23J.) hingegen war aggressiv und äußerst uneinsichtig. Er leistete Widerstand bei der Feststellung seiner Personalien. Ferner beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Dem alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen-ein Strafverfahren wurde eingeleitet. .................................................................. Verkehrsunfall, L614 (WF i.R. Fümmelse), 26.10.2019/0:45 Uhr Offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt ein Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und bleibt auf einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrzeugführer demontiert die Kennzeichen und flüchtet fußläufig vom Unfallort. Das Fzg. wurde beschlagnahme; die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer laufen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell