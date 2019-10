POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.10.2019. Polizei wertet Schwerpunktkontrolle in Salzgitter als Erfolg.

Polizei Salzgitter

Polizei in Salzgitter wertet eine Schwerpunktkontrolle mit der Zielrichtung Kleintransporter als Erfolg. Salzgitter, Stadtgebiet, 25.10.2019, 08:30-14:00 Uhr.

Das Resultat polizeilicher Lageauswertung in den letzten Jahren hat ergeben, dass Kleintransporter signifikant in Vorfälle im öffentlichen Verkehrsraum involviert gewesen sind.

Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses hat am 25.10.2019 im Stadtgebiet von Salzgitter eine Schwerpunktkontrolle stattgefunden. Für diese Kontrolle ist der Fokus explizit auf sogenannte Kleintransporter gelegt worden.

Die Polizei kontrollierte insgesamt 46 Fahrzeuge, darunter hatten sich 37 Kleintransporter befunden. Insgesamt stellte die Polizei bei rund 90 % der Fahrzeuge Beanstandungen fest.

Folgende Feststellungen konnte die Polizei treffen: 1xillegale Beschäftigung/Sozialleistungsbetrug, 5xBeanstandungen der Fahrzeugtechnik, 18xBeanstandungen der Ladungssicherung, 4xFeststellung einer Fahrzeugüberladung (höchster Wert 30 %), 21xsonstige Verstöße nach der StVO (z.B. nicht angelegter Sicherheitsgurt).

Die Polizei untersagte in 23 Fällen die Weiterfahrt. In 4 Fällen ist eine Umladung auf ein anderes Fahrzeug erforderlich geworden. In 18 Fällen wurde eine Nachsicherung der Ladung auferlegt worden. Die Polizei untersagte einem Fahrer die Weiterfahrt auf Grund einer illegalen Beschäftigung in Verbindung mit einem Sozialleistungsbetrug.

Die Polizei wertet diese Kontrolle als Erfolg und ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Auch in Zukunft wird die Polizei weiterhin Kontrollen dieser Art durchführen.

