Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 25.10.2019 - 26.10.2019, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl zum Nachteil eines Senioren - Zeit: Freitag, 25.10.2019, 15:00 Uhr - 15:30 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Swindonstraße. Hergang: Zur genannten Zeit verschafften sich zwei männliche Täter Zutritt in die Wohnung eines 90-jährigen, pflegebedürftigen Mannes, indem sie vorgaben, verwandt mit dem Mann zu sein. Während einer der Täter den älteren Mann in ein Gespräch verwickelte und in diesem weiter behauptete, ein Neffe zu sein, entwendete sein Mittäter mehrere Uhren und Schmuckstücke aus der Wohnung des Senioren. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, einer 185cm - 190cm groß, kräftige Statur, ca. 40 Jahre alt und mit Schirmmütze bekleidet ; der andere 165cm - 170cm groß und ca. 30 Jahre alt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trickdiebstahls ein. Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Pkw - Zeit: Donnerstag, 24.10.2019, 21:00 Uhr - Freitag, 25.10.2019, 07:25 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Hans-Böckler-Ring. Hergang: Ein 44-jähriger mit Wohnsitz in Salzgitter hatte seinen Pkw, einen Citroen Jumper in weiß mit Zulassung aus Salzgitter, am Abend des 24.10.2019 ordnungsgemäß in einer Parkbucht im Hans-Böckler-Ring abgestellt und verschlossen. Freitag Morgen musste der Mann dann feststellen, dass sein Pkw offensichtlich entwendet wurde. Lediglich einige seiner persönlichen Gegenstände, die sich zuvor im Fahrzeuginneren befunden hätten, lagen nun noch am Fahrbahnrand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw dauern an. Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Zeit: Freitag, 25.10.2019, 10:25 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße. Hergang: Zur genannten Zeit kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei in Salzgitter den Führer eines Pkw Audi. Der 23-jährige Mann mit Wohnort in Salzgitter räumte umgehend ein, seinen Führerschein am selben Tag aufgrund eines Fahrverbotes an die Führerscheinstelle abgegeben zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde ihm untersagt.

Verkehrsunfall, zwei Pkw nicht fahrbereit, zwei leicht verletzte Personen - Zeit: Freitag, 25.10.2019, 21:05 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße, Kreuzungsbereich Bruchmachtersenstraße. Hergang: Zur genannten Zeit befuhren zwei junge Frauen aus Salzgitter in einem Pkw BMW die Kattowitzer Straße, aus Salder kommend. Im Kreuzungsbereich Willy-Brandt-Straße / Bruchmachtersenstraße wollten die Frauen nach links in die Bruchmachtersenstraße abbiegen. Die 18-jährige Fahrzeugführerin sah hierbei den ihr auf der Kattowitzer Straße entgegenkommenden Pkw Opel, der von einem 52-jährigen Salzgitteraner geführt wurde, zu spät. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Pkw. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt mit einem Krankenwagen in hiesiges Krankenhaus verbracht. Der Mann blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Die beiden Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird zunächst auf 5000,- Euro angenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell