Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 27.10.2019

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag um 14.50 Uhr kam es in der Töpferreihe in Salzgitter-Bad zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer stieß beim Einfahren in den fließenden Verkehr gegen den Pkw eines 52-jährigen Fahrzeugführers aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 3100 Euro. Der 16-jährige erlitt Schürfwunden.

Wohnungseinbruch

Am Samstag in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.38 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Unter den Pfählen in Salzgitter-Gebhardshagen ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von ca. 4000 Euro. Sie flüchteten vermutlich beim Eintreffen der Hauseigentümer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter zu melden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen um 01.25 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des 34-jährigen wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter: PHK Klingebiel

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell