Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte öffnen Tankdeckel und zapfen Benzin ab - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagabend, 05.01.2020, kam es in der Zeit von 17:30 - 18:45 Uhr zu einem Benzindiebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten den Tankdeckel eines in der Dirschauer Straße abgestellten VW und zapften sämtlichen noch im Tankbefindlichen Kraftstoff ab.

Zeugen, denen an dem Abend etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell