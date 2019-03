Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Linienbus fährt auf

Pirmasens (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 13:15 Uhr, fuhr in der Ringstraße ein Li-nienbus auf einen im Bereich der Bushaltestelle stehenden, wartenden Linienbus. Bei dem Aufprall auf das seitliche Heck des stehenden Bus-ses wurde der im Bus sitzende Fahrer leicht am Bein verletzt. Als Ursache nannte die den Unfall verursachende 51-jährige Fahrerin des Linienbusses, sie habe einen akuten Hustenanfall gehabt und in diesem Augenblick die Kontrolle verloren. Zum Zeitpunkt des Unfalles saßen in beiden Bussen keine Fahrgäste. Die Busse wurden durch die Betreiberfirma direkt gegen intakte Busse ausgetauscht.

