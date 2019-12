Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei russische Schleuser festgenommen

Görlitz, BAB 4 (ots)

In der vergangenen Nacht sind zwei russische Schleuser auf dem Autobahnrastplatz "Am Wacheberg" festgenommen worden. Den 29 und 31 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, eine sechsköpfige russische Familie ins Bundesgebiet eingeschleust zu haben.

Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, war einer Zollstreife auf einem Rasthof bei Kodersdorf zunächst ein französischer Peugeot Kombi aufgefallen. Gemeinsam mit der Bundespolizei erfolgte kurz darauf die Kontrolle des Fahrzeuges sowie dessen Insassen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer (30), der Beifahrerin (22), einer weiteren Frau (55) und drei Kindern um eine Familie aus Tschetschenien handelt. Weil alle Familienangehörigen lediglich im Besitz polnischer Asylbescheinigungen waren und die Einreise nach Deutschland insofern unerlaubt war, wurden sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle nach Ludwigsdorf gebracht.

Letztlich überführte ein in dem Kombi gefundenes Handfunkgerät die späteren Schleuser. Die Zollbeamten hatten im Vorfeld bemerkt, dass ein französischer BMW dem Peugeot auf der Autobahn am wahrsten Sinne des Wortes verdächtig nahegekommen war. Den besagten 5er BMW stellten sie gegen 01.15 Uhr und entdeckten dabei in einer Ablage der Beifahrertür tatsächlich ein weiteres Funkgerät. Daraufhin klickten die Handfesseln.

Inzwischen befindet sich auch das Duo aus dem BMW in den Diensträumen der Ludwigsdorfer Bundespolizeiinspektion. Gegenwärtig laufen dort die Vernehmungen der beiden Verdächtigen. Möglicherweise kommt eine spätere Zurückschiebung nach Frankreich in Betracht - die Tathandlung führt schließlich zum Erlöschen des Reiserechts.

Hinsichtlich der geschleusten Familie wird eine Rückführung nach Polen geprüft.

