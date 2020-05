Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 61-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag, 07.05.20, gegen 15.30 Uhr, bei einem Unfall in der Colmarer Straße zu. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten und stürzte hierbei. Zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw kam es nicht. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

