POL-FR: Kenzingen: Nachtragsmeldung zu: "Brand in Gebäude - Bislang kein Hinweis auf verletzte Personen - Dachstuhlbrand am Rande der Innenstadt von Kenzingen" - Hier: Brandursache war technischer Defekt

Die Ermittlungen zur Brandursache sind inzwischen abgeschlossen. Nach Einschätzung eines Brandsachverständigen kann eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung ausgeschlossen werden.

Das Feuer wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt an einem im Gebäude befindlichen Trockner verursacht.

1. Folgemeldung:

Am 29.04.2020 gegen 01:00 Uhr wurde der Integrierten Leistelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Emmendingen gemeldet, dass im sogenannten "Alten E-Werk" in Kenzingen der Dachstuhl brennen würde.

Vor Ort wurde festgestellt, der Dachstuhl des großen Gebäudekomplexes an der Alten Elz im Vollbrand stand. Es wurde ein groß angelegter Lösch- und Rettungseinsatz durchgeführt. Mehrere benachbarte Anwesen in der engen mittelalterlichen Bebauung wurden vorsorglich geräumt.

Gegen 02:00 Uhr konnte die Feuerwehr melden, dass durch einen beherzten Einsatz der Brand unter Kontrolle war und zudem keine akute Gefahr der Brandausbreitung auf benachbarte Anwesen mehr bestand. Die Hitzeeinwirkung hatte leichte Schäden im Umfeld verursacht.

Der Brand, dessen Ursache bislang noch völlig unklar ist, richtete erheblichen Sachschaden an dem Gebäude an. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass er im niedrigen siebenstelligen Bereich liegt. Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht zu schaden.

Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Die meisten evakuierten Bewohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Eine Bewohnerin des betroffenen Anwesens konnte in ihrem privaten Bekanntenkreis untergebracht werden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Erstmeldung:

Am 29.04.2020 gegen 01:00 Uhr wurde der Integrierten Leistelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Emmendingen gemeldet, dass im sogenannten "Alten E-Werk" in Kenzingen der Dachstuhl brennen würde.

Vor Ort wurde festgestellt, der Dachstuhl des großen Gebäudekomplexes an der Alten Elz im Vollbrand steht. Derzeit läuft ein groß angelegter Lösch- und Rettungseinsatz an. Einzelne benachbarte Anwesen in der engen mittelalterlichen Bebauung wurden vorsorglich geräumt.

