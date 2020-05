Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochvormittag, dem 06.05.2020, war ein 37-jähriger Fahrradfahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Siensbach und Waldkirch unterwegs. Auf der abschüssigen Wegstrecke missachtete er an der Kreuzung Eschbach-/Eichbühlweg die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autofahrers. Bei der Kollision zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

RWKI/rb

