Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mountainbiker stürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Mittwochabend, 06.05.2020, ein Mountainbiker in Bad Säckingen. Gegen 17:35 Uhr war der 58-jährige Mann zu Fall gekommen, als er mit seinem Fahrrad eine Natursteintreppe beim Bergsee hinunterfuhr. Ein Zeuge eilte dem Gestürzten zur Hilfe. Er erlitt schwere Verletzungen. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

