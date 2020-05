Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 06.05.2020, bei Lauchringen leicht verletzt. Kurz vor 12:00 Uhr war ein 69-jähriger Lieferwagenfahrer von der Abfahrt der A 98 nach links auf die B 314 eingefahren. Er musste die Vorfahrt beachten und erkannte auch das in Richtung Lauchringen fahrende Auto auf der B 314. Er bog ein, im Glauben, es würde gut reichen, bedachte aber in diesem Moment nicht, dass er einen Anhänger dabeihatte. So kollidierte das Auto mit dem Anhänger hinter dem Lieferwagen. Die 65-jährige Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Honda der Frau entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro, am Anhänger wurde ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht.

