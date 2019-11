Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei bei Karnevalsveranstaltung

Vettweiß-Gladbach (ots)

Bei einer Veranstaltung in der Festhalle Gladbach kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen Teilnehmern und dem Sicherheitsdienst. Beide Seiten bezichtigten sich der Körperverletzung und erstatteten Anzeige. Während des Gerangels außerhalb der Festhalle wurde ein parkender Pkw beschädigt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und nahm eine Person vorübergehend in Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell