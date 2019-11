Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ausgesetzter Hund in Bad Kreuznach gefunden

Am Montag, den 04.11.2019 gegen 06:15 Uhr wurde der Polizei ein angebundener Hund in der Mainzer Straße, in Höhe des Autohauses Lips, in Bad Kreuznach gemeldet. Vor Ort konnte die Streife das Tier, möglicherweise ein Terriermix, festgebunden an einem Zaun, antreffen und dem Tierheim in Obhut geben. Hinweise zur Herkunft des Tieres bzw. zu der Person, welche das Tier dort angebunden hat, werden an die Kriminalinspektion Bad Kreuznach (0671-8811301) erbeten.

