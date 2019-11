Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf einem Feldweg bei Hergenfeld

Hergenfeld - Feldweg (ots)

Am 01.11.2019 gegen 02:55 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem PKW auf einem Feldweg unweit der Ortsgemeinde Hergenfeld unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte er dort mit einer Grundstücksmauer und beschädigt diese. Durch den Aufprall verletzt sich der 19-Jährige Beifahrer an den Rippen und muss in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert werden. Der PKW des jungen Mannes ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird sichergestellt. Weiterhin erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

