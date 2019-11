Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, 03.11.2019, gegen 10.00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Skoda SUV die bevorrechtigte Rheingrafenstraße in Richtung Kuhberg. In Höhe der Koernickestraße wollte die 69-jährige Fahrerin eines Opel Kleinwagens nach links in die Rheingrafenstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sowohl der 49-jährige Fahrer als auch die 80-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin wurden bei dem Unfall leichtverletzt.

