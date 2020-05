Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Alkoholisierter Rollerfahrer verursacht Unfall und wird verletzt

Freiburg (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Rollerfahrer hat am Mittwoch, 06.05.2020, in Weilheim einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde er verletzt. Der 37-jährige war gegen 21:30 Uhr aus der Dietlinger Straße in die bevorrechtigte Hauptstraße eingefahren. Dabei kollidierte er mit dem von links kommenden Ford einer 54 Jahre alten Frau. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Frau nicht verletzt. Da eine Alkoholüberprüfung beim Rollerfahrer gut ein Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Blechschaden dürfte bei insgesamt 5000 Euro liegen.

