Polizei Bremen

POL-HB: 0238 --Ermittlungen nach Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, Morgengärten Zeit: 12.04.20, 2.30 Uhr

In der Nacht zu Ostersonntag brannten in Habenhausen zwei Autos vollständig aus. Die Polizei Bremen ermittelt wegen Brandstiftung und nahm einen 55 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Die Polizei sucht Zeugen.

Zunächst brannte in der Wohnstraße Morgengärten ein Seat in voller Ausdehnung. Dabei wurde ein weiterer parkender Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen griffen über und der Wagen brannte ebenfalls komplett aus. Kleine Flammen an einem VW Golf konnten von einem Zeugen noch vor Eintreffen der Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Die Feuerwehr löschte die Brände. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 20.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen konnte wenig später ein 55 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen den 55-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Ostersonntag oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist in diesem Zusammenhang ein Cabrio in der Wohnstraße aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

