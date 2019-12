Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 10.Dezember 2019, gegen 11.30 Uhr befuhr eine 57-jährige Saterländerin mit ihrem PKW, VW Golf die Hauptstraße aus Sedelsberg kommend in Richtung Scharrel. Eine 27-jährige Saterländerin befand sich mit ihrem PKW, Ford dahinter. Als die Fahrzeugführerin des VW auf eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte, bemerkte die 27-jährige dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des VW wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

