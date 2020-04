Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0237 --Polizei beendet Feier--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 13.04.2020, 21:55 Uhr

Am Montagabend feierten sechs Männer in einem Lokal in Huchting und verstießen damit gegen die Vorschriften der Rechtsverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Einsatzkräfte der Polizei beendeten die Feier und fertigten Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Gegen 21:55 Uhr fuhr ein Streifenwagen zu einem Lokal in der Kirchhuchtinger Landstraße, da dort laut Zeugen eine Feier stattfinden sollte. Vor Ort trafen die Polizisten auf den 49-jährigen Inhaber der Bar, der zunächst angab, dass er sich nur mit einer weiteren Person getroffen hätte. In den Räumlichkeiten trafen die Einsatzkräfte jedoch auf vier weitere Männer, von denen zwei versuchten sich zu verstecken. Die Einsatzkräfte forderten die Männer auf, das Lokal zu verlassen und fertigten Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Die Polizei appelliert erneut: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Rechtsverordnung, binden Sie nicht unnötig Polizeikräfte. Wenn Sie zu Hause bleiben können, dann tun Sie das auch. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in ihrer Umgebung.

