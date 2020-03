POL-PPWP: Autos auf nicht geklärte Weise geöffnet

Polizeipräsidium Westpfalz

Auf noch nicht geklärte Weise sind Unbekannte in der Julius-Küchler-Straße in einen Pkw eingedrungen. Am Dienstagmorgen stellte der Halter fest, dass der Wagen unbefugt geöffnet und der Innenraum durchsucht wurde. Die Diebe nahmen mehrere Gegenstände mit, die sie im Wageninneren fanden, darunter ein neues Paar hochwertiger Sportschuhe. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.25 Uhr.

Gesucht wird auch nach den Tätern, die in derselben Nacht in der Kanalstraße einen Peugeot geknackt haben. Auch dieser Wagen wurde auch nicht geklärte Weise geöffnet. Hier erbeuteten die Diebe eine Geldbörse, die im Handschuhfach abgelegt war. Darin befanden sich Bargeld, Führerschein, Personalausweis sowie Scheckkarten. Die Tatzeit liegt zwischen 22.45 und 10 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo zu beiden Fällen unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

