POL-ROW: Nach Festnahme dreier Diebe sucht Polizei Rotenburg vierten Mittäter + Auseinandersetzung unter Fahrgästen + Randalierer löst Polizeieinsatz aus + Radfahrer prallt mit Fußgänger zusammen

Nach Festnahme dreier Diebe sucht Polizei Rotenburg vierten Mittäter

Rotenburg. Waren im Wert mehrerer hundert Euro wollten Diebe am Samstagnachmittag aus einem Supermarkt in der Straße "Auf dem Rusch" stehlen. Drei von mutmaßlich vier Tätern wurden jedoch durch schnelles Eingreifen von Zeugen als auch der Fahndungsmaßnahmen der Rotenburger Polizei gefasst. Die Männer im Alter zwischen 17 und 39 Jahren wurden mit zur Dienststelle genommen, um sie erkennungsdienstlich zu behandeln. Ein von den Tätern genutzter Pkw konnte noch am selben Nachmittag ermittelt und durchsucht werden. Dabei stellten die Beamten im Fahrzeuginnenraum diverses Werkzeug fest, dessen Herkunft ebenfalls noch unklar ist. Das Werkzeug wurde von der Polizei zur weiteren Klärung der Eigentumsverhältnisse einbehalten. Die Ermittlungen nach dem mutmaßlichen vierten Täter dauern weiter an. Die Beamten bitten mögliche Zeugen unter 04261/9470 um Hinweise an die Polizei in Rotenburg auf verdächtige Umstände oder Personen.

Auseinandersetzung unter Fahrgästen

Sottrum/A1. Zwei Fahrgäste eines Fernbusses im Alter von 37 und 24 Jahren gerieten am frühen Donnerstagabend auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen kurz hinter der Anschlussstelle Stuckenborstel in einen Streit. Der 37-Jährige Mann hielt dem 24-Jährigen nach ersten Erkenntnissen plötzlich ein Messer vor, das dem Mann aus der Hand geschlagen worden sein soll. Anschließend wurde die Polizei gerufen, die den 37-Jährigen zur Ausnüchterung seines starken Alkoholeinflusses und Verhinderung weiterer Vorfälle mit zur Wache nahm. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Täter nach Diebstahl aus Baumarkt gefasst

Rotenburg. Zwei Diebe, die Waren im dreistelligen Wert aus einem Baumarkt in der Bremer Straße stehlen wollten, gingen am Freitagmittag leer aus. Zeugen hatten die Diebe während der Tat beobachtet und diese schließlich gestoppt. Während ein 33-jähriger Täter vor Ort festgehalten wurde, gelang seinem 23-jährigen Komplizen mit einem VW Golf die Flucht. Beamte der Polizei Rotenburg konnten den VW Golf mit dem 23-Jährigen als Fahrer jedoch wenig später in der Nähe auf einem Parkplatz feststellen.

Im Pkw wurden Gegenstände aufgefunden, die möglicherweise aus einem weiteren Diebstahl stammen könnten. Die Polizeibeamten stellten die Waren im Wert mehrerer hundert Euro vorsorglich sicher, um deren Herkunft nun genauer zu ermitteln. Die beiden Täter wurden mit zur Wache genommen, um dort erkennungsdienstlich behandelt zu werden.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Sittensen. Unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 13:30 Uhr und dem späten Abend in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße ein und hinterließen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Einbrecher hatten sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Wohnhaus verschafft und es nach geeigneter Beute durchsucht. Auf der Flucht nahmen sie schließlich Schmuck und Bargeld an sich und entkamen unerkannt. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Rotenburg nun mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe wahrgenommen haben, unter 04261/9470 um Hinweise.

Randalierer löst Polizeieinsatz aus

Rotenburg. In der Angerburger Straße musste ein 52-jähriger Mann am Freitagnachmittag von der Polizei Rotenburg überwältigt werden, nachdem er beim Randalieren einen Mercedes beschädigt hatte und sich anschließend nicht vom Tatort entfernen wollte. Als der Mann zur Wache der Polizei Rotenburg gebracht werden sollte, leistete er Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten und beleidigte sie während des Einsatzes. Gegen ihn wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei der Sachbeschädigung des Mercedes entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Unfall zwischen Lkw und Pkw

Visselhövede. In der Heelsener Straße, Ecke Hauptstraße kam es am Freitagmittag zu einem Aufprall zwischen einem Lkw und einem Mercedes, bei dem eine 70-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Der 71-jähriger Fahrer des Lkw war von der Heelsener Straße nach rechts auf die Hauptstraße eingebogen und hatte offenbar den Mercedes einer 70-Jährigen übersehen, die bereits auf der Hauptstraße fuhr und bevorrechtigt war. Bei dem Aufprall entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von 10.000EUR.

Radfahrer prallt mit Fußgänger zusammen

Visselhövede. Ein 26-jähriger Fußgänger wurde am Freitagabend gegen kurz vor 19:00 Uhr in der Verdener Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein entgegenkommender 23-jähriger Radfahrer hatte den 26-Jährigen auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg scheinbar übersehen, sodass es zu dem Zusammenstoß kam. Der 23-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden wird mit 150EUR beziffert.

