Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: zwei Pedelecfahrer kollidieren, eine Frau leicht verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am Sonntag dem 24.11.2019 um 13:03 fuhren ein 61jähriger und eine 60jährige Schwalmtaler/-in Pedelecfahrer/-in die Straße "Am Kamp" in Richtung Friedensstr.. In Höhe der Marktstr. kam es in Folge eines Abbiegevorgangs zum Zusammenstoß und Sturz der Pedelecfahrer. Die Frau, die keinen Helm trug, wurde dabei leicht verletzt.

