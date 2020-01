Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter macht große Beute ++ Polizei nimmt Randalierer im Flix-Bus in Gewahrsam ++ E-Bikerin übersehen ++ Edeka-Mitarbeiter passt auf und verhindert Betrug ++

Falscher Microsoft-Mitarbeiter macht große Beute

Seedorf. Über viertausend Euro hat ein angeblicher Mitarbeiter des Software-Herstellers Microsoft am Mittwoch ergaunert. Der Mann hatte sich am Vormittag telefonisch bei einem älteren Ehepaar gemeldet. Unter dem Vorwand eine Systemumstellung vornehmen zu müssen, verschaffte sich der Unbekannte einen Fernzugriff auf den Computer der Eheleute. Damit öffneten sie ihm Tür und Tor für ihre sensiblen Bank- und Zugangsdaten. In der Folge veranlasste der falsche Microsoftmann sechs Überweisungen. Die Polizei empfiehlt vor allem älteren Menschen, sich nicht auf derartige Telefonate mit angeblichen Computerfachleuten und falschen Polizeibeamten einzulassen und stattdessen die örtliche Polizei um Rat zu bitten.

Polizei nimmt Randalierer im Flix-Bus in Gewahrsam

Grundbergsee/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am Donnerstagabend einen 37-jährigen Fahrgast eines Flix-Busses in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte in stark alkoholisiertem Zustand andere Fahrgäste während der Fahrt angepöbelt. Als ein neben dem Randalierer sitzender Zeuge beobachtete, dass er ein Messer in einer Tasche bei sich führte, griff er beherzt ein. Er schlug es ihm aus der Hand und gab ihm eine Ohrfeige. An der Rastanlage Grundbergsee wurde der 37-Jährige an die Polizei übergeben. Ein Atemalkoholtest, den der Mann auf der Polizeiwache ausführte, zeigte einen Wert von über drei Promille an. Bis zum Morgen konnte er seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren ein.

E-Bikerin übersehen

Stuckenborstel. Bei einem Verkehrsunfall im Ausfahrtbereich der Autobahnanschlussstelle Stuckenborstel ist am Donnerstagnachmittag die 74-jährige Fahrerin eines Pedelec verletzt worden. Ein 50-jähriger Autofahrer hatte gegen 15.30 Uhr die Hansalinie mit seinem Mercedes verlassen. An der Einmündung zur B 75 wollte er nach rechts abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden E-Bikerin. Nach dem Zusammenstoß kippte die Frau mit ihrem Elektrofahrrad gegen einen an der Einmündung haltenden VW Golf. Sie zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1.600 Euro.

Einbrecher stehlen Alkohol

Scheeßel. Mit reichlich Spirituosen hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag nach dem Einbruch in ein Wohnhaus an der Helvesieker Straße aus dem Staub gemacht. Wie er in das Haus gelangen konnte, ist noch unklar. Er durchsuchte alle Räume und nahm schließlich zehn Flaschen Hochprozentiges mit.

Edeka-Mitarbeiter passt auf und verhindert Betrug

Bothel. Mit einem blauen Auge ist ein 77-jähriger Mann am Donnerstag nach einer telefonischen Gewinnbenachrichtigung davongekommen. Unbekannte Betrüger hatten ihm von einem unerwarteten Gewinn von 47.000 Euro berichtet. Um die Summe ausgezahlt zu bekommen, müsse er "nur" eine Gebühr von einigen hundert Euro zahlen. Dazu sollte der Mann Guthabenkarten des Online-Handels Amazon kaufen und an einen Abholer übergeben. Ein aufmerksamer Verkäufer bei Edeka schöpfte Verdacht und verkaufte dem Senioren die Karten nicht. Er informierte die Polizei und schützte den 77-Jährigen so vor finanziellem Schaden.

Kinder finden Bankkarte und scheitern am Automaten

Rotenburg. Mit einer in einem verlorenen Portemonnaie gefunden Bankkarte haben drei Kinder im Alter von 10, 11 und 12 Jahren am Donnerstagmittag am Bankautomaten der Sparkasse am Pferdemarkt versucht, Geld abzuheben. Einer der drei Jungen hatte das Portemonnaie eines 28-jährigen Lübeckers auf einer Treppe an der Hansestraße kurz zuvor gefunden. Statt den Fund abzugeben, kaufte er mit dem Bargeld ein. Am Bankautomaten gaben die Kinder dann mehrfach eine falsche PIN ein.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain ist ein 21-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Audi gegen 8.30 Uhr in der Straße Tannenkamp gestoppt. Bei der Kontrolle erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Dass sie damit ins Schwarze getroffen hatten, zeigte das Ergebnis eines Urintests. Demnach stand der junge Mann unter dem Einfluss von Kokain. Er selbst räumte nur ein, vor langer Zeit Kokain genommen zu haben. Der 21-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Unfallflucht auf dem Neuen Markt - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag im Bereich des Neuen Marktes ereignet hat, sucht die Polizei nach dem noch unbekannten Verursacher und nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr stand ein schwarzer Hyundai auf dem Parkstreifen vor dem Restaurant Castell. In diesem Zeitraum dürfte der Wagen von einem anderen Fahrzeug angefahren worden sein. Dabei entstand ein Schaden von rund zweitausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

