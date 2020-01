Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Trecker-Demo am Freitag - Polizei bittet um Geduld ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Auch am Freitag rechnet die Polizei im Landkreis Rotenburg wieder mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch Trecker-Convois, die im Rahmen der Initiative "Land schafft Verbindung" zu einer Kundgebung in die Hansestadt Bremen fahren. Die Beamten gehen davon aus, dass sich Demonstrationsteilnehmer mit ihren Traktoren am Morgen in Sittensen treffen werden und sich von dort über die Landstraßen in Richtung Bremen bewegen. Die genauen Routen sind nicht bekannt. Die Polizei wünscht sich von den Verkehrsteilnehmern, dass sie trotz der zu erwartenden Behinderungen Ruhe und Geduld bewahren. "Überholen Sie die Konvois bitte nicht!", appelliert der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp. Erfahrungsgemäß wird der Verkehr schon am Vormittag wieder reibungsfrei laufen.

