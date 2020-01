Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf der B 75 - Fahranfängerin überholt trotz Gegenverkehr ++ Radfahrer verletzt sich beim Sprung vom Rad ++ Betrunken am Steuer ++ Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Unfall auf der B 75 - Fahranfängerin überholt trotz Gegenverkehr

Waffensen. Bei einem missglückten Überholmanöver ist eine 18-jährige Fahranfängerin am Dienstagabend auf der Bundesstraße 75 verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die junge Frau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Ford trotz Gegenverkehr überholen wollen. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, scherte sie frühzeitig ein und kollidierte dabei mit der Zugmaschine eines 40-jährigen Kraftfahrers. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Ford in einen Straßengraben. Die 18-jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Radfahrer verletzt sich beim Sprung vom Rad

Rotenburg. Bei einem Sprung von seinem Fahrrad hat sich ein 40-jähriger Mann am Dienstagnachmittag verletzt. Der Radler war gegen 14.45 Uhr auf dem roten Fahrradschutzstreifen in der Goethestraße unterwegs, als ihm von einem 60-jährigen Fahrer eines Mercedes-Vans die Vorfahrt genommen wurde. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, sprang der Mann vom Rad und fiel dann auf die Seite. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Vans setzte seine Fahrt fort. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

Betrunken am Steuer

Tarmstedt. Mit über 1,5 Promille ist ein 31-jähriger Autofahrer am Dienstagabend auf der Bremer Straße in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Den Beamten war der VW Transporter des Mannes wegen seiner langsamen und unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle fielen den Polizisten gleich mehrere geleerte Dosen Whisky-Cola-Mischung ins Auge. Davon hatte der 31-Jährige offensichtlich zuvor getrunken. Das bestätigten ein Atemalkoholtest und auch die Aussage des Mannes. Auf der Polizeiwache musste er eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Zeven-Brauel. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in Brauel zwei Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. In der Straße Am Brink stachen sie vermutlich mit einem Schraubendreher in das Schloss der Hecktür eines Fiat Kastenwagens und öffnete sie. Von der Ladefläche nahmen sie einen Akkuschrauber, einen Bohrschrauber, eine Kettensäge und eine Werkzeugkiste mit. Im Wallweg gingen die Unbekannten ebenfalls die Hecktür eines VW-Crafters an. Auch in diesem Fall hatten sie es auf Werkzeuge abgesehen. Ihnen fielen zwei Bohrschrauber, ein Bohrhammer, ein Elektrohobel, eine Kreissäge, eine Stichsäge und ein Radio in die Hände. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro aus.

Kartoffelautomat aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Südring einen Verkaufsautomaten für Kartoffeln aufgebrochen. Das Gerät stand am Fahrbahnrand vor einem Grundstück. Die Unbekannten gingen mit brachialer Gewalt vor und gelangten an das Bargeld. Den Schaden, den sie dabei anrichteten, gibt die Polizei mit über zweitausend Euro an.

Einbrecher kamen mit Beginn der Dunkelheit

Sottrum/Hassendorf. Im Verlauf des Dienstags sind unbekannte Täter während des Tages, vermutlich jedoch mit Einsetzen der Dämmerung, in zwei Wohnhäuser eingebrochen. In der Sottrumer Bahnhofstraße hebelten sie eine Terrassentür auf der Rückseite eines Reihenendhauses auf. In der Wohnung fanden die Täter Schmuck und nahmen ihn mit. In der Bergstraße in Hassendorf hebelten sie zwischen 12 Uhr und 18 Uhr ebenfalls die Terrassentür eines Wohnhauses auf. Wie in Sottrum, durchstöberten die Einbrecher alle Räume nach Beute. Ob sie dabei etwas gefunden haben, ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell