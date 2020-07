Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 45-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag, 16. Juli, ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer, als er gegen 15.35 Uhr sein Fahrzeug in der Spindel des Allee-Centers verließ, um mit einem hinter ihm fahrenden Pkw-Fahrer ein verkehrsdidaktisches Gespräch zu führen. Hierbei unterließ er es, seinen Mercedes ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. Als sich das führerlose Fahrzeug in Bewegung setzte, lief der 45-Jährige hinter dem Pkw her und kam zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Schutzwand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. (mw)

