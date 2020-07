Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mann nach Streitigkeiten in Tankstelle gesucht

Hamm-Mitte (ots)

In einer Tankstelle an der Alleestraße ist es am Mittwoch, 15. Juli, gegen 16.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nun sucht die Polizei den Tatverdächtigen mit einer Personenbeschreibung.

Der Mann war zunächst mit einer 49-jährigen Tankstellenmitarbeiterin aus Hamm an der Kasse in Streit geraten. Anschließend wollte er die Tankstelle verlassen. Dabei geriet er mit einem anderen Kunden, einem 52-jährigen Hammer, aneinander. Dieser hatte ihn auffordern wollen, mehr Abstand zu halten. Der Unbekannte kam ihm daraufhin noch näher, sodass der Kunde ihn wegstieß. Daraufhin schlug ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Tankstellengelände. Dabei schob er ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen.

Der Tatverdächtige ist zwischen 180 und 185 Zentimetern groß, schlank und zwischen 20 und 25 Jahren alt. Er war dunkel gekleider und trug einen Mund-Nase-Schutz. Am Hals und den Armen ist er tätowiert. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

